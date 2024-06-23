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Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до своей инаугурации

Экс-президент США заявил это на митинге в штате Филадельфия.
Глеб Владовский 2024-06-23 09:37:50
© Фото: IMAGO, Niyi Fote, Globallookpress

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на выборах, завершит украинский конфликт еще до инаугурации. Такое обещание он дал на митинге в штате Филадельфия.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, и мы выиграем президентские выборы..., я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной», - приводит его слова радио Sputnik.

Напомним, что экс-президент США неоднократно заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства за сутки. Кроме того, он обещал остановить «бесконечные» выплаты киевскому режиму.

Трамп также заявлял, что ситуация на Украине может привести к третьей мировой войне.

#в стране и мире #Украина #сша #президентские выборы в сша
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