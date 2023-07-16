Дональд Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США смог бы остановить конфликт на Украине, просто поговорив с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я бы сказал Зеленскому: “Хватит, ты должен заключить соглашение”», - поделился Трамп.

Трамп заверил, что поддерживал хорошие отношение как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, и смог бы положить конец конфликту за один день.

Напомним, что недавно Трамп также раскритиковал решение Белого дома передать Киеву кассетные боеприпасы, сказав, что США толкают мир к третьей мировой войне.

Ранее 1 июля Соединенные Штаты обсуждали возможность проведения переговоров с Москвой до конца года, об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс во время своей поездки в Киев.