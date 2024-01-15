Иракские шиитские группировки заявили о нападении на три военных базы США

Входящие в «Исламское сопротивление в Ираке» шиитские вооруженные отряды атаковали ракетами и беспилотниками три американских военных базы в Сирии и Ираке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

По заявлению шиитских вооруженных группировок, массированный ракетный обстрел последовал в ответ на «развязанный сионистами геноцид в секторе Газа».

Под удар попали три военные базы США - база Хараб аль-Жейль, расположенная на северо-востоке Сирии, на базу в международном аэропорту Эрбиля и по базе на сирийском месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось о нанесенных ударах западной коалицией под эгидой США по позициям проиранских группировок в Сирии.

Атаку по базам проиранских формирований нанесла авиация коалиции в районе военного аэродрома в Дэйр-эз-Зоре.

Прежде шиитские вооруженные формирования ударили 1 января по американской базе в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

На следующий день, 2 января, ракетному обстрелу подверглись три базы США в Сирии - в Эш-Шаддади, Румейлане и Эль-Маликии.