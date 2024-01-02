Три базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Военная база США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному обстрелу от вооруженных отрядов шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

По данным телеканала Al-Mayadeen, огонь был открыт из РСЗО. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет. Американский военный объект находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.

Ракетным ударам подверглись еще две военные базы США на северо-востоке Сирии в Румейлане и Эль-Маликии.

Ранее по военной базе США в Сирии было выпущено более 10 ракет. Всего на территории Сирии находится 24 американских базы и еще четыре пункта. Они неоднократно подвергались ракетным ударам и атакам БПЛА.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября шиитские бойцы напали более 110 раз на американские базы в Ираке и Сирии.