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Три базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Американские базы в Эш-Шаддади, Румейлане и Эль-Маликии оказались под ракетным обстрелом.
Алина Луговая 2024-01-02 16:08:01
© Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress

Военная база США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному обстрелу от вооруженных отрядов шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

По данным телеканала Al-Mayadeen, огонь был открыт из РСЗО. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока нет. Американский военный объект находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.

Ракетным ударам подверглись еще две военные базы США на северо-востоке Сирии в Румейлане и Эль-Маликии.

Ранее по военной базе США в Сирии было выпущено более 10 ракет. Всего на территории Сирии находится 24 американских базы и еще четыре пункта. Они неоднократно подвергались ракетным ударам и атакам БПЛА.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября шиитские бойцы напали более 110 раз на американские базы в Ираке и Сирии.

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