ВВС США нанесли удары по позициям проиранских группировок в Сирии

Американские ВВС нанесли удары по позициям проиранских шиитских группировок в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ливанский портал Al Modon.

Атаку по базам проиранских формирований нанесла авиация коалиции, возглавляемая США. В частности, ударам подверглись позиции в районе военного аэродрома.

Как сообщалось в ноябре, ВВС Соединенных Штатов нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок в Сирии. Атаки последовали в ответ на ракетные обстрелы военного контингента США в Сирии и Ираке, в частности, на расположенные возле газового месторождения Конико и военного аэродрома Харраб-эль-Джейр позиции американских военных. Военная база США расположена на подконтрольной курдам («Силы демократической Сирии») территории.

Тогда глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары нанесли по учебному центру и убежищу поблизости от городов Абу-Камаль и Маядин.

В конце октября 2023 года президент Джо Байден заявлял, что удары США по объектам в Сирии нужны для защиты американцев.

По его словам, Вашингтон предпринял «необходимое и соразмерное действие» в соответствии с международным правом и «неотъемлемым правом на самооборону».