МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке военной базы США в Сирии

Ответственность за атаку взяли на себя «Силы исламского сопротивления в Ираке».
Никита Черненко 2024-01-01 20:17:01
© Фото: defense.gov

Иракские вооруженные группировки шиитов заявили об атаке на американскую базу в районе газового месторождения «Конико», находящейся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на заявление «Сил исламского сопротивления в Ираке».

Отмечается, что база США подверглась ракетной атаке. По информации радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы.

«Мы выпустили ракетный залп по оккупационной американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор», - цитирует Sham FM.

Ранее сообщалось о ракетной атаке двух баз США в провинции Эль-Хасеке. Снаряды упали недалеко от жилых построек на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади, которое используется в качестве военной базы США.

#в стране и мире #сирия #сша #Ирак #ракетная атака #вооруженная группировка #военная база сша
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»