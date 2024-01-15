ВС РФ ударили ракетой «Искандера» по украинской военной инфраструктуре

Баллистическая ракета уходит ввысь, и пусковая установка скрывается в густых клубах дыма. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но наносят огромный ущерб противнику. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуски. Ракетные дивизионы несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям в любой момент.

На Артемовском направлении в то же время выполняют задачи подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Расчеты противотанковых ракетных комплексов выявляют и уничтожают любую вражескую технику. На кадрах уничтожение БМП боевиков комплексом «Корнет» на дистанции почти восемь километров.

Небо на Краснолиманском направлении надежно прикрывают зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2» группировки войск «Центр». Именно эти комплексы прикрывают действия штурмовых групп, предотвращая работу ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В каждую смену боевого дежурства расчет уничтожает несколько беспилотников. Благодаря гусеничному шасси, рассчитанному на преодоление сложно проходимых участков местности по бездорожью, расчет без проблем меняет огневые позиции.

В небе в зоне проведения СВО господствуют экипажи штурмовой авиации. На Донецком направлении самолеты Су-25 ежедневно наносят удары по опорным пунктам националистов. ПАНы, или передовые авианаводчики, находясь в непосредственной близости от позиций боевиков, корректируют авиаудары и подтверждают уничтожение целей.

Зимой техника работает на пределе своих возможностей, узлы изнашиваются значительно быстрее. Специалисты МТО совместно с представителями заводов-изготовителей восстанавливают технику в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения ремонтируют и восстанавливают военные автомобили, вооружение и бронетехнику, которые получили повреждения после обстрелов ВСУ или вышли из строя. На замену вышедших из строя агрегатов прибывшего своим ходом тягача уходит не более двух часов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.