Летчики Су-25 показали, как бьют ракетами по позициям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовой авиации России на самолетах Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы экипажей ВКС России опубликовало Министерство обороны РФ.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авиационный наводчик (ПАН) доложил, что все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее - маневрирование и выход на аэродром посадки. ПАНы довольны, все снаряды легли точно в цель!» - рассказал летчик Су-25.

Ранее Минобороны России показывало, как экипажи Су-25 с кабрирования атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении. В МО РФ сообщили, что позиции украинских боевиков были поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.