Расчеты «Тор-М2» прикрыли российских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» круглосуточно несут боевое дежурство. Российские бойцы закрывают небо на участке работы штурмовых отрядов, предотвращая работу ударных и разведывательных беспилотников.

Министерство обороны России сообщило, что ЗРК совершил марш в заданный район после получения боевой задачи на прикрытие воздушного пространства в установленном секторе. Боевая машина «Тор-М2» расположена на гусеничном шасси, рассчитанном на преодоление сложно проходимых участков местности по бездорожью и в любых погодных условиях.

После того как военнослужащие ЦВО прибыли в установленное место, они перевели комплекс из походного положения в боевое и приступили к мониторингу воздушного пространства. Минобороны России отмечает, что за одну смену боевого дежурства были уничтожены несколько БПЛА украинских войск.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» не раз доказывал свою высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее мы показывали, как добровольцы расчетов «Тор-М2» эффективно отразили цели на Краснолиманском направлении. На данном направлении на счету этих ЗРК уже почти 400 воздушных целей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.