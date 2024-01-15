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Расчет комплекса «Искандер» поразил объекты ВСУ на Купянском направлении

ОТРК «Искандер» находится далеко от линии боевого соприкосновения, но благодаря высокоточному ракетному вооружению наносит боевикам ВСУ существенный урон.
2024-01-15 05:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

По объектам военной инфраструктуры боевиков ВСУ на Купянском направлении зоны спецоперации удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад».

«Искандеры» находятся далеко от линии боевого соприкосновения, но наносят противнику существенный урон высокоточным ракетным вооружением, заставляя его постоянно чувствовать угрозу.

Ракетчики могут работать в любое время суток и выполнить боевую задачу в нужный момент. От получения координат цели до пуска у ракетных дивизионов уходят считанные минуты.

По словам начальника расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным «Утес», комплекс очень эффективен и довольно прост в эксплуатации, а работать на нем интересно и комфортно.

После получения цели, расчет привел пусковую установку в готовность, произвел пуск и поразил цель. «Утес» добавил, что «Искандер» положительно зарекомендовал себя, и ему нет аналогов в мире.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #ОТРК «Искандер» #ракетчики #Купянское направление
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