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Более 78 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Не менее 78 миллионов граждан США досрочно проголосовали на выборах президента, большая часть из них явилась на избирательные участки.
Марина Крижановская 2024-11-04 07:01:49
© Фото: © Aimee Dilger Keystone Press Agency Global Look Press

Порядка 78 миллионов граждан США приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента. Результаты озвучил ТАСС со ссылкой на Университет штата Флорида.

В частности, не менее 42,6 миллиона человек отдали голос при личном присутствии, придя на избирательные участки, еще 35,3 миллиона голосовали посредством почты.

Всего зарегистрированными избирателями являются около 168 миллионов человек. Очередные президентские выборы пройдут 5 ноября.

Кандидатами на высший государственный пост являются Камала Харрис - вице-президент США и представитель Демократической партии, а также бывший американский лидер и член Республиканской партии Дональд Трамп.

Как сообщалось 1 ноября, политологи затрудняются с прогнозом победителя на выборах президента. На тот момент отрыв Трампа от Харрис был небольшим: за него проголосовали бы 47% избирателей, за Харрис - 45%.

#в стране и мире #сша #досрочное голосование #выборы-2024
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