Politico: Трамп может стать президентом даже при поражении на выборах

Президентская кампания в США выходит на финишную прямую. Уже этим вечером со своим заключительным словом на последнем предвыборном мероприятии выступит кандидат от демократов Камала Харрис. И здесь, конечно, многие обратили внимание на место ее выступления. Расположенный прямо напротив Белого дома парк Эллипс в 2021 году был местом сбора сторонников Дональда Трампа. После выступления здесь его обвинят в подстрекательстве к штурму Капитолия.

«Они воруют, грабят, делают плохие вещи. Мы говорим Джо: “Ты уволен, убирайся отсюда”.Не сомневайтесь, эти выборы украли у вас, у меня и у всей страны», - сказал Трамп.

А на то, что и в этот раз главное будет происходить не столько в день самого голосования, а сразу после выборов, указывают и последние данные опроса по заказу CNN. Почти 70% опрошенных им избирателей заявили, что уверены в том, что Трамп не признает своего поражения на выборах. Для сравнения, лишь 26% респондентов убеждены, что свою правоту в судах будет отстаивать Камала Харрис. В штабе Трампа уже высмеяли ее беспомощность во время визита в Мичиган. Когда любопытство кандидата в президенты в эфире канала C-SPAN едва не привело к нарушению техники безопасности на заводе по производству кремниевых полупроводников.

Издание New York Times пишет, что панику в стане демократов вызвали слова Трампа о том, что со спикером палаты представителей Майком Джонсом его связывает общий маленький секрет. A Politico предположило, что речь может идти о задействовании 12-й поправки к конституции, если никто из кандидатов не наберет большинства голосов выборщиков. В этом случае президентом станет тот, за кого проголосует палата представителей, а там у республиканцев - большинство.

«Вероятность того, что Трамп может не признать итоги президентских выборов и заявить о том, что они были сфальсифицированы, она действительно достаточно высока. Такого рода политический кризис грозит обернуться общественным недовольством, утратой доверия к избирательной системе. Легитимность Камалы Харрис будет признаваться лишь отдельной частью», - допустила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Демократы использовали как повод для новых нападок на Трампа высказывания на его митинге в нью-йоркском Мэдисон Сквер-Гарден одного из комиков-ведущих. Он назвал Пуэрто-Рико плавучим островом мусора. А в Пенсильвании - одном из семи колеблющихся штатов, от которых в итоге и будет зависеть исход голосования - проживают 600 тысяч латиноамериканцев. И это явно больше, чем требуется там для победы Трампу. Сгладить ситуацию попытался его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что многие американцы устали от отвлекающих факторов и устали от ерунды. Они хотят, чтобы наши кандидаты говорили о том, как они планируют решать проблемы народа. И это то, что мы должны делать», - заявил Вэнс.

Со своей стороны в предвыборном штабе Харрис вряд ли могут рассчитывать на симпатии избирателей арабского происхождения, которые уже начали приходить для досрочного голосования. В связи с продолжающейся поддержкой Израиля нынешней администрацией США на митинге в Мичигане Камалу Харрис попытались освистать десятки активистов.

«Эй, по поводу Газы. Эй, ребята, я вас слышу по поводу Газы. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее и заложники были освобождены. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло», - сказала вице-президент США Камала Харрис.

Ну а сам действующий президент Джо Байден накануне также приехал на избирательный участок. Вначале пообщался с кем-то из американцев, а потом почти 40 минут провел в очереди. Видимо, чтобы продемонстрировать свою близость к интересам избирателей. Хотя самому президенту не нашлось места в предвыборной кампании Харрис.

До выборов США остается ровно неделя. Однако ни один из опросов не отдает уверенную победу ни одному из кандидатов. В двух из трех лидирует Харрис, в одном - минимальный перевес за Трампом. А сразу несколько крупнейших американских газет, публично поддерживающих демократов, в этот раз воздержались от того, чтобы призывать проголосовать за кого-то из кандидатов. Причем во влиятельной Washington Post в редакционную политику вмешался даже собственник издания. Основатель Amazon Джефф Безос в своей колонке объяснил это тем, что американцы не доверяют газетам. О том, что фондовый рынок закладывает большую вероятность победы Трампа, заявил и основатель инвестиционного фонда Кен Гриффин.

«Это гонка, в которой Трамп имеет хорошие шансы на победу. Однако в этом есть и элемент удачи. Поэтому я бы сказал, что, как обычно, после выборов мы столкнемся с риском. Но после них - в независимости от того, выиграет ли Трамп или Харрис эта неопределенность останется позади», - прокомментировал американский инвестор-миллиардер, финансист Кеннет Гриффин.

Ну а пока из-за поджога почтовых урн с уже заполненными бюллетенями для голосования избирателям рекомендовали лично проносить их на участок, а комиссия скорректировала график работы. Как заявила полиция Портленда в штате Орегон, все три поджога скорее всего между собой связаны.