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WSJ: политологи не могут предсказать победителя на выборах президента США

С небольшим отрывом Трамп обгоняет свою конкурентку Харрис в гонке за президентское кресло: за Трампа проголосовало бы 47% избирателей, за Харрис - 45%.
Ирина Егорова 2024-11-01 04:47:23
© Фото: Li RuiXinHua, Li RuiXinHua

Ни политологи, ни эксперты не могут с уверенностью сказать, кто одержит победу на президентских выборах США, которые пройдут 5 ноября. Шансы у обоих кандидатов - Дональда Трампа, который представляет республиканскую партию, и Камалы Харрис от демократов - почти равны. Свой голос за экс-хозяина Белого дома сейчас бы отдали 47 % избирателей, а за его конкурентку - 45%.

Газета The Wall Street Journal отмечает растущую тревогу накануне выборов и неопределенность их исхода. В частности, 57% сторонников Камалы Харрис боятся победы Дональда Трампа. Аналогичный показатель для сторонников республиканца составляет 47%, такие данные приводит издание. При этом 87% избирателей убеждены, что поражение их кандидата нанесет чудовищный ущерб Америке.

После президентских выборов в США может серьезно обостриться политический кризис, если один из кандидатов откажется признавать итоги голосования. Не исключены массовые протесты, множество судебных исков и политический скандал, из-за которого пострадает не только проигравший кандидат, но и избирательная система США в целом.  

#сша #Выборы #Дональд Трамп #голосование #избиратели #Президент #Камала Харрис #шансы
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