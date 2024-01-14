Telegraph: в США разозлились на британских союзников из-за утечки по Йемену

США разозлились на Великобританию из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам, сообщает газета The Daily Telegraph. Дело в том, что накануне военной операции британский кабмин собрался для обсуждения предстоящей операции. Заокеанские союзники официального Лондона выразили разочарование, напомнив, что о таких вещах принято сообщать постфактум.

Недовольны и в британском парламенте, где принято спрашивать мнение депутатов относительно применения вооруженных сил Великобритании за рубежом. В этот раз парламентариев «обошли», пишет издание. В британском минобороны поспешили оправдаться, отметив, что утечка не оказала существенного влияния на ход бомбардировок Йемена.

Напомним, в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по военной инфраструктуре повстанцев-хуситов. Основными целями были радарные установки, места хранения и пуска ракет и беспилотников. В Вашингтоне попытались оправдать агрессию против Йемена заботой о безопасности судоходства в Красном море.

Россия резко осудила очередную военную авантюру западной коалиции. Москва затребовала срочное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. В Кремле назвали удары по Йемену нелегетимными и противоречащими международному праву.