NYT: удары по Йемену снизили наступательный потенциал хуситов максимум на 30%

Авиаудары США и Великобритании по объектам в Йемене не смогли существенно снизить возможности хуситов совершать атаки, пишет New York Times со ссылкой на чиновников США. Источники газеты рассказали, что идентификация целей оказалась для коалиции сложной задачей.

После авиаударов в четверг и пятницу группировка «Ансар Аллах» сохранила около 3/4 своей способности стрелять ракетами и беспилотниками по транзитным судам в Красном море, говорится в статье. Эти первые оценки ударов американских и британских штурмовиков и военных кораблей раскрывают серьезные проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена и ее союзники.

Ударами более чем 150 высокоточных боеприпасов коалиция повредила или уничтожила лишь от 20 до 30 процентов наступательных возможностей хуситов. Большая часть их военных объектов устанавливается на мобильные платформы и может быть легко спрятана.

Западные спецслужбы в последние годы не тратили много времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО хуситов, их командных центров, складов боеприпасов, а также объектов, где хранятся и производятся беспилотники и ракеты.

Первая волна ударов по Йемену поразила 60 заранее запланированных целей с использованием более 100 высокоточных бомб и ракет. Примерно через 30-60 минут после этого была нанесена вторая волна ударов еще по 12 целям, которые аналитики определили как представляющие угрозу для самолетов и кораблей.

По словам одного из американских чиновников, быстрые удары по «всплывающим целям», вероятно, станут частью дальнейших действий коалиции.