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Глава Минцифры Украины предложил гражданам собирать беспилотники на дому

Желающим поучаствовать в проекте будет предоставлен доступ к онлайн-лекциям, они смогут задать вопросы инженерам и собрать аппарат. Далее его нужно будет отправить инструкторам на проверку качества.
Ирина Егорова 2024-01-14 04:50:01
© Фото: Jan Woitasdpa, Global Look Press

Жителям Украины предложили поучаствовать в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов на дому. С такой инициативой выступил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Желающим поучаствовать в проекте будет предоставлен доступ к онлайн-лекциям и материалам для самостоятельного изучения. Также у «народных конструкторов» будет возможность задать вопросы инженерам и пообщаться с лекторами. После того, как аппарат будет собран, его надо отправить инструктору на проверку качества. И только потом беспилотник, возможно, окажется на фронте, пишет RT.

Ранее жителям Западной Украины в качестве отсрочки от мобилизации предложили возводить фортификационные сооружения в  подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). 

Необходимость в проведении очередной мобилизации обусловлена огромными потерями на фронте. Так, на Украине провели уже девять волн мобилизации - в рамках следующей необходимо призвать еще полмиллиона человек. Готовящийся законопроект вызвал ожесточенные споры. Документ предусматривает призыв ограниченно годных, женщин и даже инвалидов. Сам Владимир Зеленский четырежды игнорировал повестки, которые ему направлял украинский военкомат и уклонялся от воинской службы.

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