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Зеленский дважды игнорировал повестки и уклонялся от службы в ВСУ

Согласно информации минобороны Украины, Владимир Зеленский получал повестки в 2014 и 2015 годах, но никак не реагировал на них.
Ян Брацкий 2024-01-13 11:48:01
© Фото: IMAGO, Paulius Peleckis, Global Look Press

Владимир Зеленский четырежды игнорировал повестки, которые ему направлял украинский военкомат и уклонялся от воинской службы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками», - написал Мирошник в Telegram.

В качестве доказательства посол привел скриншоты постов минобороны Украины в соцсетях за 2019 год. Из них следует, что повестки Зеленскому приходили в 2014 и 2015 годах. Отмечается, что по состоянию здоровья он годен к воинской службе.

На Украине провели уже девять волн мобилизации, пишет Life. На фоне огромных потерь там заговорили о необходимости очередной. Потребности ВСУ оценили в полмиллиона человек. Готовящийся законопроект вызвал ожесточенные споры. Документ предусматривает призыв ограниченно годных, женщин и даже инвалидов.

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