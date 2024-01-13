Владимир Зеленский четырежды игнорировал повестки, которые ему направлял украинский военкомат и уклонялся от воинской службы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками», - написал Мирошник в Telegram.

В качестве доказательства посол привел скриншоты постов минобороны Украины в соцсетях за 2019 год. Из них следует, что повестки Зеленскому приходили в 2014 и 2015 годах. Отмечается, что по состоянию здоровья он годен к воинской службе.

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