Жителям Западной Украины предложили вариант отсрочки от мобилизации

В качестве отсрочки от мобилизации жителям Западной Украины предлагается «устроиться на работу» по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). С таким предложением выступили власти Ивано-Франковской области, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации», - передает издание со ссылкой на администрацию Ивано-Франковской области.

На данные работы правительство Украины выделило почти 65,8 миллиона долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Издание отмечает, что необходимо всего 300 человек - работники будут обеспечены жильем, питанием, а также получат зарплату размеров в 20 тысяч гривен (526 долларов.

Напомним, Украина планирует мобилизовать еще полмиллиона человек. Согласно этому законопроекту, можно будет призывать женщин, ограниченно годных к военной службе, а также инвалидов. В том числе под ружье можно будет поставить людей без одного глаза или конечности.

Еще не дожидаясь принятия закона, украинское Минобороны закупило 50 тысяч комплектов женской униформы. Документ сейчас находится на стадии доработки, в него внесут изменения. Ранее законопроект был отозван из Верховной рады после обсуждения с военными. По словам Арахамии, в нем содержались пункты, нарушающие конституцию и права человека.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев рассказывал, что новая мобилизация в украинском обществе вызовет протест. Многие мобилизованные украинцы были брошены на передовую без должной подготовки, поэтому в рекомендациях к законопроекту о мобилизации депутаты указали на необходимость пройти обязательный курс военной подготовки.