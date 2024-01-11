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На Украине подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации

Документ готов к вынесению на согласование в правительстве.
Сергей Лебедев 2024-01-11 21:34:01
© Фото: Koshmal Victor, ZUMAPRESS, Globallookpress

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, который отозвали из Верховной рады. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Он сообщил, что во время правок были учтены все предложения, согласованные с депутатами. Документ готов к вынесению на рассмотрение в правительстве.

Ранее стало известно, что украинский законопроект о мобилизации вернется на доработку в кабмин. Рада не одобрила документ даже в первом чтении.

 

Парламентариев не устроили некоторые наиболее жесткие нормы.

#Украина #Киев #Верховная рада #законопроект #мобилизация #Рустем Умеров
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