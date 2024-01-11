На Украине подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, который отозвали из Верховной рады. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Он сообщил, что во время правок были учтены все предложения, согласованные с депутатами. Документ готов к вынесению на рассмотрение в правительстве.

Ранее стало известно, что украинский законопроект о мобилизации вернется на доработку в кабмин. Рада не одобрила документ даже в первом чтении.

Парламентариев не устроили некоторые наиболее жесткие нормы.