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Глава МИД Германии Бербок неожиданно прибыла в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила, что ее страна поддерживает Украину, отметив важную роль ПВО.
Дарина Криц 2024-11-04 12:29:16
© Фото: © Michael Kappeler dpa Global Look Press

Глава немецкого МИД Анналена Бербок прибыла в украинскую столицу Киев, ее визит заранее не анонсировался. Там министр иностранных дел заявила киевским властям, что Германия продолжит поддержку, невзирая на приближающуюся зиму.

«Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», - цитирует Бербок пресс-служба немецкого министерства.

В то же время высокопоставленный дипломат затронула тему противовоздушной обороны для украинской стороны, инициатором которой стала Германия. Кроме того, Бербок отозвалась о проводимых Украиной реформах.

«Каждая отдельная система ПВО имеет значение. <...> Мы поддерживаем смелые шаги курса реформ и продолжаем поощрять их, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией», - заявила министр иностранных дел ФРГ.

Нынешний приезд Бербок на Украину стал восьмым с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Последний визит совершался в мае этого года.

Немногим ранее Германия решила дополнительно выделить Украине 170 миллионов евро в качестве энергетической помощи. При этом кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, назвав это вторым шагом. А в качестве первого он упомянул возможное снятие ограничений по дальности. 

В середине октября немецкие СМИ заявили, что Германия прекратит поставки тяжелой военной техники Украине, в частности, танки Leopard 2, БМП и танковые гаубицы.

#Украина #Киев #Германия #ФРГ #поддержка #Анналена Бербок #необъявленный визит
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