Глава немецкого МИД Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Об этом сообщило информационное агентство DPA.

Сообщается, что визит не был ранее объявлен из соображений безопасности.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украины», - цитирует сообщение издания Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что глава немецкой дипломатии одобрила вариант с покупкой Лондоном немецких ракет Taurus для их дальнейшей передачи киевскому режиму. Также ожидается и передача Украине британских ракет Strom Shadow. По ее словам, подобные «круговые обмены» происходили и ранее.