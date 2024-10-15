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Кандидат в канцлеры ФРГ допустил передачу Киеву ракет Taurus

Тем самым он также допустил снятие ограничения на удары Киева вглубь России.
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 01:05:21
© Фото: IMAGO, Uwe Koch Globallookpress

Кандидат на пост канцлера ФРГ на выборах 2025 года Фридрих Мерц выразил готовность передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus и тем самым позволить Киеву осуществлять удары вглубь России. Слова политика приводит NTV.

«Я бы сказал (президенту России Владимиру - прим.ред.) Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», - прокомментировал Мерц.

Он также обвинил действующего главу ФРГ Олафа Шольца и правительство страны в отсутствии стратегического видения в отношении Украины.

Напомним, в воскресенье 13 октября стало известно о прекращении немецкой стороной поставок тяжелой техники на Украину. Таким образом, Киев больше не получит немецких танков Leopard 2, БМП и танковых гаубиц.

На данный момент Берлин наряду с Вашингтоном отказывается снять ограничение на удары вглубь России.

#Украина #Германия #Фридрих Мерц #помощь Украине #Ракеты Taurus
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