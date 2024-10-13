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Германия прекратит «поставки крупной военной техники» Украине

Несмотря на то, что Берлин располагает еще почти 300 экземплярами танков Leopard 2, больше Украина не получит ни одного из них.
Анастасия Бобылева 2024-10-13 02:32:39
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Германия прекратила поставки тяжелой военной техники Украине, сообщает газета Bild. В Минобороны страны заявили, что «передача завершена».

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время Киев не сможет провести контрнаступление. По крайней мере, минобороны ФРГ не верит в такую возможность.

Таким образом, Киев больше не получит танков Leopard 2, несмотря на то, что у Бундесвера есть еще 300 экземпляров. Также Германия не станет отправлять на Украину БПМ и танковые гаубицы.

До этого в СМИ появились сообщения о «новых миллиардах помощи», которые канцлер Германии Олаф Шольц якобы пообещал Владимиру Зеленскому. Однако, по версии Bild, эта информация не соответствует действительности, так как все названные Шольцем проекты уже были одобрены и профинансированы в прошлом году.

Ранее Нидерланды выделили более 10 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Из них почти четыре миллиарда уже направлены на помощью Киеву.

#в стране и мире #Украина #Германия #ФРГ #военная помощь
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