Германия прекратит «поставки крупной военной техники» Украине

Германия прекратила поставки тяжелой военной техники Украине, сообщает газета Bild. В Минобороны страны заявили, что «передача завершена».

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время Киев не сможет провести контрнаступление. По крайней мере, минобороны ФРГ не верит в такую возможность.

Таким образом, Киев больше не получит танков Leopard 2, несмотря на то, что у Бундесвера есть еще 300 экземпляров. Также Германия не станет отправлять на Украину БПМ и танковые гаубицы.

До этого в СМИ появились сообщения о «новых миллиардах помощи», которые канцлер Германии Олаф Шольц якобы пообещал Владимиру Зеленскому. Однако, по версии Bild, эта информация не соответствует действительности, так как все названные Шольцем проекты уже были одобрены и профинансированы в прошлом году.

Ранее Нидерланды выделили более 10 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Из них почти четыре миллиарда уже направлены на помощью Киеву.