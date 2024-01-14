В Пентагоне все еще не знают дату выписки Остина из больницы

Министр обороны Ллойд Остин остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает «360».
Остин поддерживает связь со своими старшими сотрудниками, имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью министерства обороны по всему миру, говорится в сообщении.
В Пентагоне не располагают конкретной датой выписки госсекретаря Остина из больницы. Райдер добавил, что до тех пор военные будут предоставлять ежедневную информацию о его состоянии.
Ранее сообщалось, что Остин следил за ударами по Йемену в режиме реального времени из больницы. Его госпитализировали из-за инфекции после операции по лечению рака простаты.
Пентагон несколько дней дней замалчивал госпитализацию Остина, из-за чего в Вашингтоне разгорелся скандал.
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