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В Кремле назвали труднообъяснимым рост голосов в пользу Санду

По словам спикера Кремля, эти темпы вызывают много вопросов.
Глеб Владовский 2024-10-21 12:03:52
© Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Globallookpress

Темпы роста голосов в пользу действующего президента Молдавии Майи Санду трудно объяснить. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя проходящие в республике выборы.

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывают очень много вопросов», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что в Кремле фиксируют рост голосов в пользу присоединения к Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что в Молдавии объявили о проведении второго тура президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, поскольку ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов. Напомним, что Санду набрала 41,98% голосов избирателей согласно результатам обработки свыше 98% бюллетеней.

#в стране и мире #Молдавия #Дмитрий Песков #президентские выборы #Майя Санду
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