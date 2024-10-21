В Кремле назвали труднообъяснимым рост голосов в пользу Санду

Темпы роста голосов в пользу действующего президента Молдавии Майи Санду трудно объяснить. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя проходящие в республике выборы.

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывают очень много вопросов», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что в Кремле фиксируют рост голосов в пользу присоединения к Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что в Молдавии объявили о проведении второго тура президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, поскольку ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов. Напомним, что Санду набрала 41,98% голосов избирателей согласно результатам обработки свыше 98% бюллетеней.