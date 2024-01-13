Высланный пенсионер Катков рассказал о притеснении русскоязычных в Латвии

Высланный из Латвии пенсионер Борис Катков рассказал о русофобии и национализме, которые процветают в республике. Накануне 82-летнего главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта встретили на границе Псковской области. Пожилой человек сквозь слезы рассказал о случившемся.

«С одной стороны, я рад тому приему, который мне оказали, с другой - есть чувство горечи. Столько лет, 13 членов семьи остались в Латвии», - поделился Катков.

Пенсионер полагает, что одной из причин его высылки стала работа на посту главы ассоциации сотрудничества и активная работа с Балтийским федеральным университетом.

«За 15 лет более 400 граждан Латвии направлены на учебу в Россию. Естественно, большая часть из них остались. Это сейчас беспокоит спецслужбы», - полагает пенсионер.

Латвийские власти ставили ему в вину пророссийские взгляды, участие в выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

«Да, я участвую в выборах. Мы лишены права голоса в Латвии, но не в России. Мы эту работу проводим вместе с посольством. Кроме того, мы проводим все мероприятия, которые связаны с торжественными датами. Мы каждый раз отмечали Новый год, дарили подарки детям, проводили елки, концерты. Сейчас поступила команда по-русски не выступать, не петь песни на русском языке. Во дожили. И они считают себя демократическим государством», - негодует пенсионер.

Сейчас Борис Катков приходит в себя и строит планы на ближайшее будущее.

«Я надеюсь соединиться с семьей. Если адвокатам и юристам получится возвратить меня, то я буду счастлив вернуться в Латвию. Если нет, то я рад, что моя семья последует за мной. Это 13 человек, семеро из них - граждане Латвии. Этой стране нужно сделать выводы и не повторять украинских событий», - предупредил глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта.

Напомним, официальна Рига признала пенсионера угрозой национальной безопасности и депортировала в Россию за один день. По закону у Каткова был месяц, чтобы оспорить решение властей, но ему не позволили этого сделать.