Россиянин Катков объяснил высылку из Латвии тем, что он «прокремлевский»

Российский пенсионер Борис Катков, которого высылают из Латвии, предположил, что решение местных властей связано с его работой с посольством РФ и тем, что он «прокремлевский».

«Наверное, вот как они пишут, "прокремлевский", потому, что с посольством работаю, потому, что кому-то надо было "убрать" потихонечку. Наверное, заказ какой-то был: потихоньку катком освободить», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества отметил, что ЛРАС была организацией, которая «полнокровно работала и выполняла свои задачи».

«Многие люди на мне завязаны, потому что они видели от нас помощь. Помощь была реальная - материальная и моральная. Помогали гражданам России решать вопросы, связанные с выдворением - заполнение документов провокационных», - добавил собеседник телеканала.

Катков, который также возглавлял представительство Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта, признался, что покидает Латвию «с чувством обиды и горечи», поскольку жил в стране на протяжении 57 лет. По его словам, до работы в ЛРАС он был военным, начинал службу в Калининграде.

«Я ракетчик сам, служил там на оперативно-тактических ракетах. Три года отслужил и был направлен в Латвию, работал в военкоматах. Последняя должность - военный комиссар», - сказал пенсионер.

В интервью «Звезде» россиянин также рассказал, что латвийские власти не дали ему по-человечески покинуть страну. С его слов, он был готов уехать из республики, однако рано утром к нему нагрянули силовики и сказали собрать личные вещи. Катков добавил, что после высылки из Латвии поедет в родной Калининград.