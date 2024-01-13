Высланный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Россию

Пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии из-за «угрозы национальной безопасности» - прибыл в Россию. Его встретили на границе Псковской области.

«Добро пожаловать домой», - сказал представитель губернатора Псковской области пенсионеру и пожал ему руку.

Он сообщил Каткову, что сейчас они отправятся в Псков, где пожилой мужчина сможет отдохнуть, а также предложил пенсионеру любую помощь - от медицинской до юридической.

«Мы вас не оставим в беде, не бросим», - отметила встречающая сторона.

Катков ответил, что чувствует себя нормально.

Латвия депортировала 82-летнего мужчину, которого власти страны признали угрозой национальной безопасности, буквально за один день. Он получил извещение от властей 10 января. По закону, у Каткова был месяц, чтобы оспорить решение – но власти Латвии буквально не позволили ему это сделать. В Риге накануне за ним пришли пограничники и отвезли в отделении полиции, где он провел 6 часов. На обжалование решения латвийских властей у гражданина РФ был месяц, однако ему не дали завершить дела в ЛРАС, в которой работает около 600 сотрудников. По мнению пенсионера, решение о депортации связано с тем, что он «прокремлевский» и работал с посольством РФ.

Борис Катков является главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и директором представительства Балтийского федерального университета, а также гражданином РФ. По словам Каткова, он прожил в стране 57 лет. Служил, потом работал, и 25 лет занимался общественной деятельностью. Катков признался, что покидает Латвию «с чувством обиды и горечи». Как отмечает журналист Алексей Стефанов, у пенсионера нет родственников в России. Ехать ему некуда.