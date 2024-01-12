Власти Латвии хотят депортировать 82-летнего российского пенсионера

Из Латвии пытаются депортировать 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова, которого власти страны признали угрозой национальной безопасности. Соответствующее письмо, подписанное главой МВД, он получил 10 января.

Несмотря на то что у мужчины есть месяц на оспаривание этого решения, к нему сегодня пришли пограничники, чтобы выдворить в Россию. Об этом «Звезде» рассказал журналист Алексей Стефанов.

Борис Катков является главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и директором представительства Балтийского федерального университета, а также гражданином РФ.

При этом мужчина большую часть жизни живет в Латвии. Как отмечает журналист Алексей Стефанов, у пенсионера нет родственников в России. Ехать ему некуда.