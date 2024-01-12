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Власти Латвии хотят депортировать 82-летнего российского пенсионера

Бориса Каткова признали угрозой национальной безопасности.
Сергей Лебедев 2024-01-12 16:47:01
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Из Латвии пытаются депортировать 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова, которого власти страны признали угрозой национальной безопасности. Соответствующее письмо, подписанное главой МВД, он получил 10 января.

Несмотря на то что у мужчины есть месяц на оспаривание этого решения, к нему сегодня пришли пограничники, чтобы выдворить в Россию. Об этом «Звезде» рассказал журналист Алексей Стефанов.

Борис Катков является главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и директором представительства Балтийского федерального университета, а также гражданином РФ.

При этом мужчина большую часть жизни живет в Латвии. Как отмечает журналист Алексей Стефанов, у пенсионера нет родственников в России. Ехать ему некуда.

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