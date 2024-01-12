Арахамия признал, что мобилизованные оказались не готовы к отправке на фронт

Многие мобилизованные украинцы были брошены на передовую без должной подготовки, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в комментарии телеканалу «Рада».

По словам парламентария, есть истории, когда будущий боец в ходе тренировок кинул всего одну гранату или отстрелял два рожка и не приобрел никаких навыков.

Поэтому в рекомендациях к законопроекту о мобилизации депутаты указали на необходимость пройти обязательный курс военной подготовки. Арахамия подчеркнул, что имеющиеся на данный момент наработки не устраивают общество и парламент.

Документ сейчас находится на стадии доработки, в него внесут изменения. Ранее законопроект был отозван из Верховной рады после обсуждения с военными. По словам Арахамии, в нем содержались пункты, нарушающие конституцию и права человека. При этом политические элиты поддерживают проведение мобилизации на Украине.