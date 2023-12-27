Эксперт Перенджиев заявил, что новая мобилизация на Украине вызовет протест

ВСУ действительно испытывают кадровый голод, но новая мобилизация вызовет в украинском обществе протест, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал обсуждение на Украине проекта новых законов о мобилизации.

«И военное руководство, и офис Зеленского понимают, что надо уже чуть ли не всех подряд хватать и отправлять на передовую. Но этот вопрос вызывает негодование в украинском обществе, потому что никто не хочет умирать непонятно за кого и за что», - говорит Перенджиев.

Новая мобилизация на Украине столкнется с сопротивлением в обществе, а также с коррупцией, считает политолог. По его словам, украинцы будут всеми путями избегать пути на передовую и искать способ «отсидеться в тихом, укромном месте».

Залужный и Зеленский на этом фоне озабочены сохранением своей власти и возможностью как можно дольше распоряжаться доступными им ресурсами, сказал Перенджиев.

«Какие у них есть надежды: вдруг еще Запад поддержит, введет войска, а им удастся отсидеться за спинами натовских войск и продолжить хорошо жить», - считает политолог.

В Верховную раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Он предполагает снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, выезд из страны и другое. До этого Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ предложил мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек.