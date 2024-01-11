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Украинский законопроект о мобилизации вернут на доработку в правительство

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
2024-01-11 14:39:01
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Украинский законопроект о мобилизации вернется на доработку в правительство. Об этом сообщает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, Украина планирует мобилизовать еще полмиллиона человек. Согласно этому законопроекту, можно будет призывать женщин, ограниченно годных к военной службе,а также инвалидов. В том числе под ружье можно будет поставить людей без одного глаза или конечности.

Еще не дожидаясь принятия закона, украинское Минобороны закупило 50 тысяч комплектов женской униформы - это ярко показывает, какое булущее приготовил киевский режим для состоящих на учете женщин.  

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Киев и Вашингтон приносят в жертву молодежь Украины.

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