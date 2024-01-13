Постпред при ООН: США исчерпали невоенные варианты ответа на угрозы от хуситов

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности назвала военные удары по Йемену пропорциональными и соответствующими международному праву.

Представитель США заявила, что Вашингтон и союзники совершили атаку, когда невоенные способы ответа на угрозу в Красном море не дали результата.

Заседание Совбеза ООН проводится по инициативе России. Ранее постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что ударами по территории Йемена США и Великобритания злоупотребили принятой недавно резолюцией Совета Безопасности ООН по Красному морю.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке еще нескольких стран нанесли массированный удар по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. Было атаковано почти 30 различных локаций, использовано свыше 150 боеприпасов, сообщили в Пентагоне.

Джо Байден и Риши Сунак в своих обращениях назвали военную операцию необходимой мерой обороны в ответ на нападения в Красном море. В Кремле назвали нелегитимными удары США по Йемену.