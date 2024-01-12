Пентагон заявил об атаке почти 30 локаций в Йемене свыше 150 боеприпасами

В ходе ударов США и их союзников по Йемену атаковано почти 30 различных локаций по нескольким целям. При это было использовано свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.

Он уточнил, что каждая локация состояла из нескольких целей и подчеркнул, что результаты налета продолжают оцениваться. По словам представителя Пентагона, число жертв, вероятно, будет невелико, так как удары наносились по целям в незастроенных районах.

«Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни», - подчеркнул американский военный, передает РИА Новости.

Представитель «Ансар Аллах» ранее сообщил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли 5 бойцов хуситов, еще 6 ранены. Йеменские хуситы пообещали нанести удары по источникам угрозы и всем враждебным целям на суше и на море. Также они продолжат препятствовать проходу всех судов в Израиль. ЕС намерен отправить три корабля в Красное море для защиты торговых судов от атак йеменских мятежников-хуситов, сообщил портал EUobserver.