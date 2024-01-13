Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

Президент США Джо Байден заявил об отказе США поддерживать независимость Тайваня от Китая.

«Мы не поддерживаем независимость», - сообщает Reuters.

Издание отмечает, что в преддверии открытия на Тайване избирательных участков Вашингтон предупредил о «неприемлемости вмешательства любой страны в выборы».

Администрация Байдена опасается, что выборы, переходный период и новая администрация приведут к эскалации конфликта с Пекином. В знак поддержки правительства Байден планирует направить неофициальную делегацию на остров, который Китай называет своим.

По словам чиновника, в состав делегации, вероятно, войдут некоторые бывшие высокопоставленные американские чиновники, которые заявили, что имена еще не определены. Подобные делегации отправлялись на Тайвань и раньше.

Напомним, что на выборах президента Тайваня победу одержал действующий вице-президент Лай Циндэ. Он набрал более 5,36 млн голосов.

Лай Циндэ раньше выступал как «прагматичный борец за независимость Тайваня», однако спустя время немного смягчил позицию. В частности, политик призывает сохранить статус-кво и не видит необходимости в формальном провозглашении независимости острова. На посту главы государства он планирует сократить зависимость страны от Китайской Народной Республики в сфере экономики и продолжить укрепление отношений с Вашингтоном. При этом Лай неоднократно говорил о важности диалога с Пекином и отмечал, что «мир бесценен, а в войне нет победителей». Также, по словам новоизбранной главы администрации Тайваня, главной задачей станет поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Делегация американских конгрессменов должна будет в мае посетить Тайвань для встречи с новым главой администрации острова после его инаугурации, заявил ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Политик выразил надежду на то, что Вашингтон и Тайбэй совместно продолжат заниматься продвижением принципов «свободы, возможностей и безопасности» для всех демократических государств и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.