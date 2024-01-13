Избранный глава Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности к диалогу с Пекином

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ, выступая на митинге Демократической прогрессивной партии (ДПП), заявил, что его главной задачей станет поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

«Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является важной миссией для меня как президента. Я обязуюсь следовать конституционной системе Китайской Республики (Тайвань), не быть скромным или высокомерным и поддерживать статус-кво», - приводит его слова телеканал BBC News.

Политик также заявил, что в соответствии с принципом взаимного уважения и паритета между двумя сторонами Тайбэй желает вести диалог с Пекином, подчеркнув, что власти намерены поддерживать сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, «чтобы создать мирную и процветающую среду».

При этом Лай Циндэ отметил решимость защитить Тайвань «перед лицом гражданских и военных нападений Китая».

Напомним, на митинге перед сторонниками представитель правящей на острове ДПП Лай Циндэ, который является сторонником независимости от КНР, объявил о своей победе на выборах главы местной администрации. Его конкуренты - кандидат от оппозиционной партии «Гоминьдан» Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - признали свое поражение.

Также стало известно, что Демократическая прогрессивная партия по итогам прошедших выборов потеряет большинство в новом составе Законодательного юаня (парламенте). По данным Центрального информационного агентства острова, в новом составе парламента, в который входят 113 депутатов, количество мест ДПП уменьшилось с 62 до 51. Еще 52 места будет отведено представителям выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан.