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Спикер Палаты представителей анонсировал визит конгрессменов на Тайвань

Майк Джонсон выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы «свободы, возможностей и безопасности».
Максим Крюков 2024-01-13 20:02:01
© Фото: Annabelle Gordon - CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поздравил Лая Циндэ с избранием на пост главы администрации Тайваня и заявил, что делегация конгрессменов намерена совершить визит на остров в мае 2024 года.

«Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации Лай Циндэ в мае», - говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на его странице в социальной сети X.

Политик выразил надежду на то, что Вашингтон и Тайбэй совместно продолжат заниматься продвижением принципов «свободы, возможностей и безопасности» для всех демократических государств и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Джонсон также отметил, что Соединенные Штаты стремятся сотрудничать с новым главой администрации острова и развивать партнерство, которое сложилось с Цай Инвэнь.

Ранее Лай Циндэ на митинге Демократической прогрессивной партии заявил о готовности к диалогу с Пекином. Политик отметил, что намерен поддерживать сотрудничество с КНР на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива для создания «мирной и процветающей среды».

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