Глава МВД Латвии заявил, что число депортируемых россиян может вырасти вдвое

Количество граждан России, которых депортируют из Латвии, может увеличиться в два раза. Об этом заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.

Это касается тех жителей, у которых еще 1 сентября 2023 года истек срок действия вида на жительство в стране. В частности, речь идет о тех россиянах, которым со второй попытки не удалось успешно сдать экзамен по латышскому языку, после чего, по словам главы МВД, они «решили больше ничего не предпринимать».

В Управлении гражданства и миграции Латвии заявляли о более 1 100 гражданах РФ, которым придется покинуть страну. Точное число российских граждан, не подавших документы на ВНЖ, станет известно 4 апреля. Срок подачи документов истекает 31 марта, сообщает радио Sputnik со ссылкой на портал Baltijas Balss.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не бросит депортированных из Латвии граждан России. Она также отметила, что высылка 82-летнего пенсионера Бориса Каткова носит провокационный и политический характер. По ее словам, данная акция попирает права и свободы человека.

Напомним, накануне главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта встретили на границе Псковской области. Высланный из Латвии россиянин рассказал о русофобии и национализме, которые процветают в республике.