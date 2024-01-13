Захарова заявила, что Россия не бросит депортированных из Латвии граждан

Депортация российского военного пенсионера из Латвии Бориса Каткова носит провокационный и политический характер. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, данная акция попирает права и свободы человека.

«Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип «неразделения» семьи», - цитирует RT слова представителя МИД.

Мария Захарова завила, что Россия не бросит соотечественников. Выдворенным из Латвии предоставят всю необходимую помощь.

Ранее посольство РФ в Латвии выразило свое возмущение «антигуманной» высылкой из страны Бориса Каткова. В дипломатическом представительстве осудили разделение семьи 82-летнего пенсионера. Все его родственники остались в прибалтийской стране.

Напомним, Бориса Каткова в Латвии признали угрозой национальной безопасности. Именно по этой причине его решили депортировать.