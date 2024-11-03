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Угрозы и возмущения: как Запад отреагировал на итоги выборов в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее отказалась признать результаты парламентских выборов в стране, призывает людей выходить на протесты против итогов голосования.
Михаил Чебаненко 2024-11-03 19:28:18
© Фото: Maria Giulia Molinaro Vitale, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

На прошлой неделе, в субботу 26 октября, в Грузии выбрали парламент, который определит курс дальнейшего развития страны. Выборы завершились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, по данным Центризбиркома, набрала около 54% голосов избирателей. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, сумели набрать порядка 37%.

Однако оппозицию и президента Саломе Зурабишвили такой расклад не устроил. Глава государства, которая, согласно Конституции, должна сохранять политическую нейтральность, отказалась признавать итоги выборов, всю неделю вела консультации с Западом и звала людей на протесты. В понедельник, 4 ноября, в центре Тбилиси также намечен большой сход оппозиции.

Главные борцы за демократию - Соединенные Штаты - возмутились тем, что их ставленники не одержали победу, и пригрозили за это Тбилиси новыми санкциями. В том числе высказался давно ушедший в отставку экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, которому хочется воевать еще. Именно Джонсон в 2022 году запретил украинской делегации подписывать Стамбульские соглашения и потребовал от Киева воевать до последнего украинца.

Осенью 2024 года британский экс-премьер был крайне возмущен результатами голосования и обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению британской элиты, если выигрывают не те, кто устраивает англосаксов, то это однозначное, грубейшее нарушение принципов демократии.

О том, как Тбилиси справляется с давлением извне и демонстрирует волю народа, смотрите в сюжете Михаила Чебаненко из Грузии для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Грузия #Запад #оппозиция #Парламентские выборы #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии
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