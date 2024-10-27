ЦИК Грузии заявил, что «Грузинская мечта» набирает 55,3% голосов

В Грузии продолжается подсчет голосов прошедших парламентских выборов. После ручного подсчета голосов с более чем 54% участков лидирующее место получает правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Согласно заявлению местной ЦИК (Центральной избирательной комиссии), «Грузинская мечта» лидирует с 55,327% голосов.

Кроме этого, стали известны результаты оппозиционеров: у «Коалиции за изменения» - 10,529%, партия «Единство - Национальное движение» пока набирает 9,755%, «Сильная Грузия» - 8,527%, а партия «Гахария за Грузию» - 7,45%.

Немногим ранее ЦИК признал состоявшимися парламентские выборы. Исполнительный секретарь «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что по предварительным данным партия получит в парламенте 90-91 мандат.

В выборах участвовали 18 политических партий, включая правящую «Грузинскую мечту», которая находится у власти уже 12 лет.