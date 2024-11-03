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Полиция перекрыла мост для желающих проголосовать жителей Приднестровья

Сегодня в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, на высший пост в стране претендуют нынешняя глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
Ян Брацкий 2024-11-03 17:34:17
© Фото: Politia_Republicii_Moldova, telegram

Мост между городом Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской республике и молдавским городом Резина перекрыли из-за подозрительного человека. Сообщение об этом распространил Генеральный комиссариат полиции.

«Движение <...> парализовано из-за того, что в потоке людей находится человек, который держит в руках подозрительную коробку и отказывается сотрудничать с полицией», - говорится в сообщении.

Что находится в его коробке неизвестно. Периметр вокруг оцеплен спецназом, уточнили в ведомстве.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков заявил РИА Новости, что на мосту скопилось большое количество машин с жителями Приднестровья, которые собираются ехать в Резину для участия в президентских выборах.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдавии и референдум по вступлению в Евросоюз прошли 20 октября. Евроинтеграцию поддержали 50,35%, Конституционный суд утвердил этот результат. С голосованием на выборах президента все оказалось сложнее. Ни один из кандидатов не набрал необходимый минимум голосов.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур. Жители республики активно голосуют, в том числе и за рубежом. В Москве у посольства Молдавии собралась огромная очередь из желающих отдать свой голос. Некоторые избиратели преодолели тысячи километров, чтобы исполнить свой гражданский долг.

За высший пост в стране борются нынешний лидер Майя Санду и бывший генеральный прокурор, уволенный ею, Александр Стояногло.

#Молдавия #Выборы #Приднестровье #мост #полиция
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