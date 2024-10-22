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Депутат Цырдя: фальсификации на выборах в Молдавии шли в прямом эфире

Политик указал на ряд загадочных происшествий, после который рейтинг Санду начинал стремительно расти.
Алексей Курильченко 2024-10-22 10:58:51
© Фото: IMAGO Fotostand Nieweler Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В ходе выборов в Молдавии на участках и сайте ЦИК происходили странные события, после которых рейтинг действующего президента Майи Санду начинал расти. Об этих и других фальсификациях в программе «Между тем» рассказал депутат парламента Республики Молдова IX-XI созывов Богдан Цырдя.

«Фальсификации шли уже в прямом эфире. На избирательных участках пропадает свет. Ночью, когда уже виден перевес в 10% между сторонниками независимости и евроинтеграции, несколько раз падает сайт Центризбиркома. После того как его восстановили, начинает расти количество сторонников Санду. Честно скажу, это какой-то цирк», - рассказал депутат.

Многие молдаване, приходя на участки, внезапно обнаруживали, что они уже «проголосовали» в Европе - при этом они никогда там не были, отметил Цырдя. Еще одна проблема молдавских выборов - странный подбор наблюдателей, среди которых подавляющим большинством были представители Запада или сторонники евроинтеграции.

«Власти говорят, что выборы были демократическими. Потому что так им сообщили европейские наблюдатели. А где наблюдатели из СНГ? А их не пустили. А наблюдатели из России? У нас же европейские выборы, вот мы их и не пустили. Поэтому наблюдателями были только европейцы, и только те, кто поддерживает Майю Санду», - заявил депутат.

Напомним, в Молдавии 20 октября начались выборы президента и конституционный референдум о евроинтеграции. Больше всего голосов набрали действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. Они поборются за пост президента во втором туре, который состоится 3 ноября.

#Молдавия #между тем #Выборы #Майя Санду #наш эксклюзив #богдан Цырдя
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