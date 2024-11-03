Короля Испании освистали и закидали грязью в затопленной Валенсии

Король Испании Филипп VI прибыл в пострадавшую от мощнейших ливней Валенсию, где его встретили разъяренные местные жители. Они бросают в монаршую особу мусор и грязь, а также кричат в лицо «убийца».

На кадрах из соцсетей видно, как короля пытаются прикрыть зонтом от толпы, а журналисты принимают на себя «грязевой удар» местных. Ранее сегодня появилась видеозапись, которая показывает, как король прибывает в регион с километровым кортежем из полицейских машин. Филипп VI посетил Валенсию, чтобы оценить обстановку.

Местные жители недовольны тем, как испанская власть разбирается с бедственной ситуацией в связи с наводнениями в стране. Накануне стало известно, что жертвами стихии стали более 200 человек, и это число продолжает расти. Еще столько же числятся пропавшими без вести, испанцы сидят без света и связи.

В стране действует трехдневный траур по погибшим.