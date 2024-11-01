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Bloomberg: наводнение в Испании произошло из-за изменения климата

По данным организации World Weather Attribution, подобные ливни будут происходить чаще и с большей интенсивностью.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 17:28:06
© Фото: Jorge Gil, Keystone Press Agency, Globallookpress

Изменение климата стало причиной мощнейшего наводнения в Испании, пишет издание Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution (WWA). Подобные однодневные ливни в регионе будут происходить чаще из-за роста температуры на фоне выбросов ископаемого топлива.

«На этой неделе в Валенсии выпало на 12% больше осадков, и вероятность их выпадения увеличилась в два раза по сравнению с более прохладным доиндустриальным (1850-1900 гг. - Прим. ред.) климатом», - говорится в материале.

Сообщается, что в одном из городов испанского региона Валенсия за восемь часов выпала годовая норма осадков. Наводнения могли произойти из-за более жаркой и сухой погоды, которая ранее установилась в Испании, уточнили эксперты WWA. В результате почва затвердела, что не дает воде впитываться в землю. С частотой возросла интенсивность подобных ливней.

Напомним, жертвами стихии в Испании стали более 90 человек, еще 250 числятся пропавшими без вести. Многие из них находятся под грудами машин и грязи, рассказал житель Валенсии Алехандро. В некоторых районах нет электричества и телефонной связи.

#Наводнение #испания #изменение климата #жертвы #ливни #Валенсия
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