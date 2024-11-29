Оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента в Тбилиси

Оппозиционеры в Грузии вновь собрались перед зданием парламента в Тбилиси на очередную акцию протеста. Митингующие перекрыли проспект Руставели для автотранспорта. Количество пришедших на акцию насчитывает уже несколько сотен человек.

На кадрах видно, что присутствующие пришли на акцию с флагами Евросоюза.

Митингующие стали стягиваться к зданию парламента накануне. Поводом к проведению акции стали слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он заявил о решении приостановить на ближайшие четыре года переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

Сообщалось о стычках с полицией, в ночь на 29 ноября пострадали трое сотрудников грузинского МВД. Позднее спецназ разогнал митингующих водометами.

Волна протестов охватила и другие крупные города Грузии - Кутаиси, Зугдиди, Батуми.

Организатор оппозиции - президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что в стране «гражданская война», и считает, что противостояние не прекратится, пока не пройдут новые выборы.