Политик Жгенти спрогнозировал дальнейшие шаги грузинской оппозиции

Грузинская оппозиция будет провоцировать правоохранителей на жесткие действия, уличным демонстрантам нужна сакральная жертва. Таким мнением со «Звездой» поделился генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Кроме того, противники действующей власти будут стремиться максимально усложнить работу ее институтов, предположил политик.

«Будет саботаж со стороны учреждений и правительственных организаций, в которых работают люди, воспитанные в рамках западной ориентации. Сейчас будут накалять ситуацию. В соцсетях появились призывы к давлению на полицию, чтобы максимально ее обозлить, чтобы она нарушила закон. К сожалению, ситуация доходит до того, что оппозиция готова пойти на сакральную жертву», - сказал Жгенти.

По мнению генсека политической партии, Евросоюз долгие годы шантажировал Грузию перспективой вступления в ЕС, но на самом деле, просто использовал Тбилиси против Москвы. Когда эта политика провалилась - Брюссель начал мстить.

«Евросоюз несколько лет нас шантажирует в прямом смысле. Мы давно и долго стремились в ЕС, но получали отказы по разным причинам. Европе Грузия нужна была как анти-Россия. Сейчас угрожают отменой упрощенного визового режима, что не будут давать денег. Те молодые люди, что сейчас протестуют, введены в заблуждение. Трагедия не в том, что они хотят в Европу, а в том, что их обманывают. Сейчас нам мстят и мстят очень жестко», - объяснил политик.

Напомним, минувшей ночью у здания парламента в Тбилиси произошли массовые беспорядки. Спецназ применил водометы, дубинки и другие спецсредства. Митингующие бросали в спецназ камни, бутылки и пиротехнику. В результате беспорядков были задержаны 107 человек. В результате столкновений пострадали 10 полицейских.

Поводом для погромов стало решение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановлении осуждения Евросоюзом членства Грузии в объединении до 2028 года.