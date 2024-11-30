Поистине снайперскую меткость демонстрируют операторы дронов группировки войск «Юг» на передовой в зоне спецоперации. Они способны забросить гранату даже в печную трубу. На их счету ни один десяток уничтоженных целей. Расчет БПЛА Забайкальского полка группировки «Юг» поднимает в небо свою «птичку», которая, как почтовый голубь, летает туда-обратно, доставляя врагу взрывные посылки.

В боевом репертуаре дроноводов не только сбросы гранат, но и FPV с различными типами боеприпасов. В районе Курахово беспилотники Южного военного округа делают большую работу, уничтожая блиндажи, танки и пехоту противника.

«Наблюдали, смотрели в горизонт, увидели вспышку, подлетели ближе, оказался миномет. Отработали, получилось хорошо. Пороха детонировали, огневая точка была поражена», - рассказал оператор БПЛА с позывным Мага.

Штурмовики чувствуют себя гораздо увереннее, когда с воздуха их ведут «птички». Им заранее подсказывают, за каким углом неприятель и куда нужно кинуть гранату. Успех подразделения сейчас на 70 процентов зависит от работы дронов.

«Все мы были заточены на то, чтобы развиваться физически, изучали приемы рукопашного боя, применения холодного оружия, учились стрелять, попадать с первого выстрела. Философия изменилась. Какой-нибудь одиннадцатиклассник вчерашний, не отличающийся какими-то физическими данными, а просто умеющий пользоваться вот этими игрушками, может создать проблему подразделению, которое состоит из опытных бойцов», - отметил командир подразделения с позывным Белый.

Оборона ВСУ в ДНР трещит по швам. Наши войска стремительно продвигаются вперед. У большинства украинских солдат нет мотивации, при случае они сдаются в плен.

Круглые сутки прикрывают небо над нашими войсками зенитчики. ЗУ-23 Центрального военного округа - очень эффективный инструмент против беспилотников всех мастей, а также против наземных целей. Расчет ЗУ-23 работает по беспилотнику противника осколочно-фугасными и зажигательными снарядами, которые разрываются в воздухе и даже если не будет прямого попадания, объект поражается осколками.

«Это очень мощное орудие из-за его скорострельности. Сложить небольшой домик это дело нескольких секунд. Боюсь представить, что будет с человеком, если в него попадает», - признался командир орудия ЗУ-23 Александр Новоселкин.

Зенитчики ни раз спасали жизни наших парней. Особенно ночью, когда на охоту выходит украинская «Баба Яга». Бойцы показали кадры, на которых расчет ЗУ-23 бьет по гексакоптеру. После попадания «Баба-Яга» вспыхивает прямо в небе и ярким пламенем догорает уже на земле.