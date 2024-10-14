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Опубликованы кадры уничтожения дрона ВСУ из ЗУ-23 и ПЗРК «Игла»

На Авдеевском направлении зенитчики группировки войск «Центр» осуществляют прикрытие наземных сил от возможной атаки ВСУ с воздуха.
2024-10-14 08:43:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие зенитного расчета группировки войск «Центр» уничтожили разведывательной беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении. Там организовано воздушное прикрытие позиций наших войск.

Расчет ПВО выполняют свои боевые задачи круглосуточно. Как только вражеский дрон оказывается в поле зрения, по нему начинают «отрабатывать» из всех типов оружия, находящегося в распоряжении расчета. В борьбе с беспилотниками активно используются 23-мм зенитные установки ЗУ-23 и ПЗРК «Игла».

«ЗУ эффективна по вражеским БПЛА типа крыло. Это "Валькирия", "Лелека" и "Фурия". Я стрелял из стрелкового оружия, есть опыт уничтожения дронов-камикадзе. Цель очень маленькая, если она летит на высоте 600 метров - это точка. Нужно брать упреждение, делать пару пристрелочных выстрелов, потом корректировать», - поделился секретами профессионального мастерства стрелок-зенитчик с позывным «Сухой».

Для уничтожения низколетящих дронов противника зенитчики активно используют пулеметы и автоматы, а также гладкоствольные ружья.

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» прикрывают наземные силы от нападения дронов-камикадзе врага, сохраняют личный состав и боевую технику. На счету каждого расчета десятки уничтоженных БПЛА.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #ПЗРК «Игла» #Зенитчики #зу-23 #Авдеевское направление
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