Закупить квадрокоптеры: идет сбор для мотострелков, громящих врага в ЛНР

На собранные деньги будут закуплены коптеры и средства РЭБ для мотострелкового батальона, выполняющего задачи в ЛНР.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У каждого зрителя телеканала «Звезда» есть возможность помочь нашим бойцам в зоне СВО. Военный корреспондент Игорь Лапик вместе с ОНФ открыл сбор для мотострелков, которые выполняют боевые задачи на территории Луганской Народной Республики. На собранные средства закупят квадрокоптеры, антидроновые ружья, ретрансляторы и переносные радиостанции.

«С помощью квадрокоптеров можно сопроводить безопасно разведчиков, навести артиллерию, ну и на голову неприятеля гранаты лишним сбросить не будет. Командиры всех без исключения подразделений сейчас делают акцент на том, что нужно собирать деньги именно на технические средства, которые помогают переигрывать противника на поле боя. Побеждать и сохранять тем самым жизни наших парней», - рассказал Лапик.

Это не первый сбор военкора «Звезды». В марте Игорь Лапик вместе с Народным фронтом собрал деньги, закупил и вручил мотострелкам оптические прицелы, тепловизоры и многое другое.

Помочь просто - наведите камеру смартфона на QR-код, и следуйте инструкции. Отправить можно любую сумму.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.